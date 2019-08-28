Горбачев ответил на обвинения в сокрытии важного документа перед развалом СССР

Михаил Горбачев считает, что у Литвы нет повода обижаться на него Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Михаил Горбачев считает, что литовские политики зря обвиняют его в том, что он не хотел давать независимость республикам Прибалтики и для этого скрыл оригиналы пакта Молотова-Риббентропа. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» сообщил сам экс-президент СССР.

«Я ничего не слышал о том, что там Ландсбергис (бывший глава Литвы — прим. ред.) этот опять про меня наговорил, что он там думает о том, что я якобы скрывал пакт Молотова-Риббентропа. Скажу лишь, что зря литовцы вообще на меня обижаются, какие-то дела уголовные все время заводят. Хотя это, конечно, их дело», — пояснил он.

Директор Горбачев-фонда Владимир Поляков заявил «URA.RU», что обязательно изучит материалы об экс-президенте СССР, которые распространяют литовские политики. Не исключено, что фонд выступит с официальным заявлением по этому поводу, уточнил он.

Ранее бывший глава Литвы Витаутас Ландсбергис в интервью авторитетному немецкому изданию Der Spiegel заявил, что Горбачев в конце 1980-х якобы скрыл местонахождение секретных протоколов Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, чтобы не дать странам Балтики выйти из состава СССР. С помощью документа литовцы, латыши и эстонцы могли бы доказать, что их насильственно присоединили к Советскому союзу.