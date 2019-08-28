Ксения Собчак определилась с датой свадьбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свадьба телеведущей, экс-кандидата в президенты Ксении Собчак и ее возлюбленного режиссера Константина Богомолова состоится 13 сентября. Анонсировал торжество актер Стас Садальский на своей странице в Instagram.

Актер назвал свадьбу Собчак «главным гламурным событием сентября», шутливо отметив, что торжество будет продолжительным. «Свадебная церемония была настолько длинной, что к её концу невеста была уже на седьмом месяце… Совет да любовь, мне нравится эта пара…» — написал Садальский.

Текст актера сопровождается коротким видеороликом, на котором Собчак и Богомолов прыгают с пирса в воду.

Ранее в соцсетях неоднократно появлялись совместные фотографии журналистки и режиссера, однако официального подтверждения отношений не было, отмечает агентство Nation News.