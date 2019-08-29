Российский банкир украл у вкладчиков 37 млрд рублей

Огромную сумму бизнесмену удалось украсть, благодаря хитрой схеме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве суд вынес обвинительный приговор бизнесмену Магомеду Мухиеву, который украл у вкладчиков нескольких российских банков 37 млрд рублей. Предприниматель проведет в местах лишения свободы 11 лет.

«Жертвами злоумышленника стали клиенты девяти кредитных учреждений. Мухиев был лидером масштабной преступной группы, в нее входило еще несколько человек», — пишет « Коммерсант ». Центром преступной схемы, благодаря которым осужденному и его подельникам удалось похитить деньги граждан, был столичный Анталбанк.

Согласно фабуле дела, девять банков, подконтрольных Мухиеву, собирали деньги клиентов под большие проценты. После этого деньги переходили из одной кредитной организации в другую, а в итоге оказывались в Анталбанке, откуда уходили в том числе на счета подконтрольных компаний. В результате только из одного лишь Анталбанка исчезли 14 млрд рублей, всего же вкладчики финорганизаций потеряли 37 млрд рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что три учредителя «Сибирского банка реконструкции и развития» (СБРР) пытались через суд взыскать 1,6 млрд рублей с находящихся в международном розыске председателя правления банка Григория Романюты и его зама Инессы Бранденбург, однако служители Фемиды не встали на их сторону.