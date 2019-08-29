Тюменцы не могут улететь на отдых из-за проблем с самолетом «Ямала»

Рейс авиакомпании «Ямал» задержан на девять часов из-за поломки самолета Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Рейс Тюмень—Анталья (Турция) авиакомпании «Ямал» задержан на девять часов. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Рощино. Пассажиры считают, что задержка связана с поломкой самолета.

Перелет из Тюмени в Анталью должен был состояться 29 августа в 1:40 по местному времени. На данный момент вылет рейса планируется на 11:30.

«Мы пассажиры рейса авиакомпании ЯМАЛ, чартерный борт Тюмень-Анталья, который должен был вылететь 29.08 в 1:40 местного времени. В международном зале ожидания сидим уже 9-й час», — написали пассажиры в группах, посвященных чрезвычайным происшествиям, в соцсети «ВКонтакте». По мнению пассажиров, задержка посадки связана с поломкой воздушного судна. «Что за поломка и когда ее реально исправят, информации нет, просто переносят срок. Представители компании к людям не выходят, ладно хоть обеды дают», — написал один из пассажиров.

В пресс-службе воздушной гавани Тюмени сообщили, что рейс является чартерным. «Поскольку рейс заказной, туроператор и авиакомпания имеют право варьировать время вылета. Это по их решению сдвинуто время вылета рейса. Это никак не связано с обслуживанием воздушного судна», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе авиаперевозчика не удалось. Был направлен запрос.

Авиакомпания «Ямал» была создана в 1997 году. На данный момент 98% ее акций принадлежат окружному департаменту имущественных отношений ЯНАО.