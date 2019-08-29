В двух районах Ямала из-за похолодания начинают отопительный сезон

Тепло в дома некоторых ямальцев придет уже в конце августа Фото: Николай Бастриков © URA.RU

С 28 августа коммунальщики филиала АО «Ямалкоммунэнерго» Приуральского района начали подачу теплоносителя на объекты социальной сферы. На прочие объекты, включая жилой фонд, тепло придет 30 августа.

Помимо этого в связи с установившейся среднесуточной температурой воздуха плюс 8 градусов тепла и ниже в Надымском районе с 29 августа подключат к теплу социальные объекты села Ныда, с 30 августа — жилой фонд. В села Кутопьюган и Нори теплоноситель подадут сразу на все объекты 29 августа.

В ночь с 28 на 29 августа коммунальщики Ямальского района начнут подачу теплоносителя в жилой фонд сел Салемал, Панаевск, Яр-Сале, Новый Порт и Сеяха. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019—2020 года продолжается поставка топлива.

На сегодняшний день в Ямальский район завезено свыше 13 тысяч тонн дизельного топлива, что составляет более 50% от запланированного объема. В Приуральский район отгружено свыше 7 тысяч тонн, это 88%. Навигация продлится еще как минимум 1,5 месяца.