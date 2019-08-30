В Крыму хотят запустить хештег «УкраинаПораДомой»

Владимир Зеленский выступил с заявлением о возвращении Крыма Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Хештег «УкраинаПораДомой» предложила запустить Анастасия Гридчина, глава украинской общины в Крыма. По ее словам, единственный путь развития для Украины — это интеграция с Россией.

«Хештег #УкраинаПораДомой — предлагаем его использовать для обращения к украинским институциям», — заявила Гридчина. Она считает, что вернуть Крымский полуостров Украина сможет, если вернется в состав России. Таким образом, для Украины откроется путь к развитию цивилизованной страны.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением перед депутатами Верховной рады. Он уверен, что стране необходимо завершение войны на Донбассе и возвращение Крыма. При этом Гридчина заявила, что украинскому президенту следует заняться поиском диалога с Россией и республиками Донбасса, напоминает Nation News.