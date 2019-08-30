«Аэрофлот» купит десять «суперджетов» после майской катастрофы в Шереметьево

«Аэрофлот» находится в финальной стадии переговоров о поставках новых SSJ 100: к концу года компания должна получить десять лайнеров, сообщили в руководстве предприятия. В мае Sukhoi Superjet 100 потерпел катастрофу в «Шереметьево», после чего безопасность самолетов подверглась сомнению.
«Сейчас мы активно обсуждаем контракт, на мой взгляд, мы на финальной стадии обсуждения. К концу года мы будем готовы принять десять самолетов. Сейчас идет процесс согласования корпоративных процедур», — цитирует «Интерфакс» замгендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрея Чиханчина.
В настоящий момент на балансе «Аэрофлота» находятся 49 лайнеров SSJ 100, напоминает издание. В сентябре прошлого года перевозчик подписал с «Объединенной авиастроительной корпорацией» контракт на поставку сотни «суперджетов» в 2019—2026 годах.
5 мая самолет «Аэрофлота» SSJ 100, выполнявший рейс Москва—Мурманск, после взлета был вынужден вернуться в «Шереметьево» из-за удара молнии. При посадке лайнер трижды ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего в хвостовой части судна начался пожар, при котором погиб 41 человек, напоминает «Утро.ру».