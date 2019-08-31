Мошенники в Перми несколько раз продали квартиру пенсионерки

В квартире, которую несколько раз продали мошенники, жила пенсионерка Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Ленинский райсуд Перми рассмотрит уголовное дело в отношении трех местных жителей — двух мужчин и одной женщины, которых подозревают в неоднократной продаже квартиры пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемые, узнав о том, что в Мотовилихинском районе есть неприватизированная квартира, в которой жила пенсионерка, попытались присвоить недвижимость. «Они изготовили поддельный паспорт и, представляя соучастницу преступления хозяйкой квартиры, приватизировали ее», — сообщили в прокуратуре.

Оформив право собственности, злоумышленники несколько раз перепродали квартиру. В результате администрации Мотовилихинского района был причинен ущерб на три миллиона рублей. «Уголовное дело будет направлено прокуратурой края в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.