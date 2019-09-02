Россиянам пообещали зиму с ледяными дождями

Предстоящая зима в России будет похожа на европейскую Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Предстоящая зима в России будет теплой и дождливой. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей», — спрогнозировал эксперт. По его словам, особенно теплыми и влажными будут январь и февраль.

Синоптик отметил, что предстоящая зима в России будет похожа на европейскую, передает «Ридус». При этом климатическая зима должна прийти позже на две-три недели.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что холодное время года в России сократится. Синоптики связывают это с глобальным потеплением климата.