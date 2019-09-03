Альфа-банк начал торговать одеждой, канцтоварами и кофе

Альфа-банк планирует выручить с нового проекта в 2019 году до 18 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Альфа-банк открыл в Москве первый офлайн-магазин брендированной одежды. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по маркетингу финансовой организации Алексей Гиязов.

«Открыли первый оффлайн A Store. Теперь будем продавать не только мерч собственнноо производства, фокус на коллаборации с другими сильными брендами», — написал Гиязов. По его словам, одним из партнеров бренда станет компания Moleskine, специализирующаяся на аксессуарах, сувенирах и канцтоварах. Также в магазине открылась точка самообслуживания Starbucks.

По данным портала vc.ru, до конца 2019 года выручка от продажи одежды на сайте и в магазине должны достигнуть 16-18 млн рублей. В начале следующего года банк хочет протестировать продажу своих товаров и кофе и в других отделениях. В каких именно — пока неизвестно.