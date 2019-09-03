Полиция задержала юриста Навального Соболь и журналиста «Новой газеты»

Задержания могут быть связаны с несогласованной акцией протеста в Москве 31 августа, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Юрист Алексея Навального Любовь Соболь и журналист «Новой газеты», муниципальный депутат района Хамовники Илья Азар задержаны московской полицией.

О задержании Азара журналистам рассказала его адвокат Татьяна Молоканова. «Его доставили в ОВД „Красносельский“, вероятно, оставят на ночь там», — приводит ее слова ТАСС. По данным агентства, журналист был задержан за повторное нарушение правил о проведении митингов, за что полагается наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток. Как сам пояснил Азар, когда правоохранители увезли его из дома в отделение, в квартире оставался маленький ребенок. Сейчас, по данным СМИ, он уже находится с матерью.

Позже стало известно, что также задержана Соболь. Об этом журналистам рассказал ее адвокат Иван Сустин. «Соболь задержали, предположительно это связано с ее участием в акции 31 августа. Ориентировочно ее везут в отдел полиции Троицка», — сказал он. В несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, по данным столичного МВД, участвовали порядка 750 человек.