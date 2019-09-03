В этом году сын Филиппа Киркорова Мартин пошел в первый класс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народный артист РФ Филипп Киркоров отправил своих детей — шестилетнего Мартина и семилетнюю Аллу-Викторию — в школу. Видео с празднования Дня знаний артист опубликовал на своей странице в Instagram.

«Вот и наступил этот день! Я отвёл своих детей в школу у нас в деревеньке. Мартина в первый класс, а Аллу Викторию во второй класс. Первый звонок в их жизни. Ночь не спали, готовились, волновались, переживали… С началом новой жизни, мои дорогие, ну и с Днем знаний!» — написал Киркоров.

В завершении прикрепленного к посту видео артист, растрогавшись, заметил: «Ну вот. Так скоро и под венец…» В следующем посте Киркоров поделился, что 2 сентября «останется на всю жизнь» в памяти его семьи. «Есть только миг, между прошлым и будущим, и этот миг называется жизнь…» — подписал он свое детское фото в школьной форме.

Ранее Киркоров делился рассказом о «первой любви» его дочери Аллы-Виктории, напоминает портал «Дни.ру». Девочка приносила домой подарок от школьного друга Феди, но отмечала, что их чувства не являются взаимными.