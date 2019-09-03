Бывший главред культового журнала оценил приговор блогеру, угрожавшему детям силовиков

Михаил Идов признал, что твит блогера Владислава Синицы «реально подсудный» Фото: страница Михаила Идова в Instagram, @michaelidov

Сообщение блогера Владислава Синицы в Twitter, в котором он угрожал детям полицейских, — действительно подсудное дело, считает бывший главный редактор журнала GQ Михаил Идов. Так журналист прокомментировал решение суда, который приговорил блогера к пяти годам лишения свободы.

«Твит Синицы, увы, реально подсудный, и был бы таковым в большинстве стран», — заявил Идов. Он также призвал власть быть последовательными в своих решениях, чтобы закон не превратился в силовой инструмент.

Как писало ранее «URA.RU», сегодня Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии. В конце июля, когда велось обсуждение по поводу деанонимизации полицейских, работающих на митингах, Синица под псевдонимом Макс Стеклов разместил в Twitter пост, в котором усмотрели призывы к расправам над детьми силовиков.

Телеведущий «России 1» Владимир Соловьев заявил, что приговор Синице — сигнал тем, кто призывает к расправе над силовиками, публикуя личные данные полицейских. Он отметил, что это не последний подобный приговор. Глава Фонда Борьбы с коррупцией Алексей Навальный написал, что приговор «глупый». Также он пригрозил, что в будущем силовики, «организовавшие посадку» Синицы будут привлечены к ответственности.