Тюменские власти не стали увольнять главу района, на которого жители жаловались в СК

Проверка правительства Тюменской области не нашла нарушений в работе главы Викуловского района Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Правительство Тюменской области не нашло оснований для снятия с должности главы Викуловского района Александра Криволапова. Об этом говорится в письме руководителя аппарата губернатора региона Артема Дяченко (имеется в распоряжении «URA.RU»). Отставки главы муниципалитета требовали жители, которые жаловались на чиновника в управление Следственного комитета России.

Ранее местные активисты обвинили Криволапова в развале экономической и социальной сфер района. При этом глава получил премию в несколько сотен тысяч рублей. В ответе Дяченко утверждает, что «необоснованность решения о выплате премии не подтвердилась» — проверку проводила муниципальная прокуратура. Кроме того, в районе, по данным правительства, за последний год выросло число предпринимателей, а данные о бедственном состоянии сферы ЖКХ, культурных и социальных объектов не подтверждаются.

Жители Викулово также просили провести голосование по отставке Криволапова. В ответе Дяченко говорится, что такое голосование возможно только после обвинительного решения суда в отношении Криволапова. «Такие решения суда отсутствуют», — подчеркнул чиновник.

Местный активист Алексей Чулошников в разговоре с агентством заявил, что предлагал проверяющему показать район. «Мы предлагали Дяченко сесть в машину и проехаться вместе с ним по району, чтобы он своими глазами увидел состояние Викулово. Он отказался», — рассказал Чулошников. «URA.RU» направило в аппарат губернатора запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.