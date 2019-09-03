Украину попросили не выдавать России обвиняемого по делу о гибели «Боинга»

Украине рекомендуют не передавать Москве Владимира Цемаха Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Генпрокуратура Нидерландов обратилась к украинским властям с просьбой не передавать России свидетеля по делу о крушении Boeing МН17, бывшего командира противовоздушной обороны ДНР Владимира Цемаха в рамках обмена заключенными. Его Киев и Совместная следственная группа (ССГ) считают важным звеном в расследовании катастрофы. Об этом в письме сообщил голландский прокурор, член ССГ Фред Вестербеке.

«Для следствия «первостепенное значение» имеет то, что Цемах «остается доступным для [дальнейшего] допроса», — передает слова Вестербеке RNS со ссылкой на иностранные СМИ.

Владимира Цемаха задержали 4 июля, когда он находился дома в Донецкой народной республике, и вывезли на территорию Украины. Бывшего командира ПВО ДНР обвиняют в терроризме и причастности к гибели борта МН17 «Малазийских авиалиний», который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году.