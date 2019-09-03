Девочка из России погибла на отдыхе в Турции

Девочка ударилась и захлебнулась, когда спускалась с горки в бассейн (архивное фото) Фото: Нина Калинина © URA.RU

Девочка из России погибла в турецком отеле. Ребенок спускался с горки в бассейн, ударился головой и захлебнулся. Об этом рассказали родственники пострадавшей девочки.

«Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось», — рассказала РИА «Новости» представитель посольства РФ в Турции Ирина Касимова. По ее словам, российская сторона потребовала от Анкары тщательно расследовать этот и другие несчастные случаи с туристами из России.

Ранее 12-летнюю жительницу Санкт-Петербурга затянуло в трубу бассейна во время отдыха в Турции. Девочка впала в кому, а позже скончалась. В конце августа в турецкой больнице скончалась 16-летняя девушка из Красноярска. Девушку доставили в реанимацию с диагнозом «острый аппендицит». После чего родители погибшей заявили, что у их дочери могли забрать внутренние органы.

Еще одна туристка из России, пострадавшая в конце августа в турецком отеле, скончалась сегодня в больнице в Москве, передает «Национальная служба новостей». 19-летняя студентка захлебнулась в бассейне и восемь дней оставалась в турецкой больнице. 30 августа ее перевезли в Россию.