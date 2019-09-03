Эксперты обнаружили слабые места в «Умном голосовании» Навального

Предложенное Алексеем Навальным «Умное голосование» не сработает 8 сентября, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Система «Умное голосование», предложенная блогером Алексеем Навальным, не сработает на выборах в Единый день голосования 8 сентября. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, к оппозиционным кандидатам уже сейчас возникло немало вопросов: многие из них эпатажны, имеют скандальный бэкграунд и немало темных пятен в биографии.

Во вторник команда Алексея Навального определила список кандидатов в рамках проекта «Умное голосование», который был создан к Единому дню голосования, которое пройдет 8 сентября. По словам авторов идеи, на сайте проекта можно найти сильного кандидата от оппозиции на выборах всех уровней. Среди тех, кого подержал Алексей Навальный — Сергей Митрохин, Анастасия Удальцова, Евгений Бунимович, Павел Тарасов, Борис Залищак и Леонид Зюганов.

«Кандидатуры, которые предложил поддержать Навальный, уже сейчас вызывают немало вопросов. Не уверена, что москвичи захотят поддержать того же Леонида Зюганова, который, как можно предположить, построил свою карьеру не без участия влиятельного дедушки [лидера КПРФ Геннадия Зюганова]. Или представитель „Справедливой России“ Борис Залищак, идущий по 32-му округу. Этот общественный деятель успел „засветиться“ в различных скандалах, дебошах и драках», — заявила «URA.RU» ведущий аналитик Института региональной экспертизы Ксения Плинер. По ее мнению, «Умное голосование» может сработать только в том случае, если у кандидата безупречная репутация.

Кандидат Сергей Митрохин, которого тоже поддержал Навальный и против которого в сети появилось немало компрометирующих материалов, заявил, что против него «развернута вся мощь административного ресурса». «Распространяются всякие несуразные материалы, технологи осваивают средства. Но я рассчитываю, что „Умное голосование“ поможет мне одержать победу, хотя это будет тяжело», — заявил «URA.RU» Митрохин.

Впрочем, вопросы могут возникнуть не только к Митрохину. Так, имя выдвиженца от КПРФ по 24-му округу Павла Тарасова часто ассоциируется исключительно со скандальной историей. В 2012 году он дважды ударил головой руководителя районного ТИК, поспорив о результатах голосования. От судебного преследования за рукоприкладство его спасло, как говорят, только вмешательство главы партии Геннадия Зюганова.

Другой «достойный», по версии Навального, кандидат — Сергей Савостьянов, баллотирующийся по 15-му округу. Федеральный судья в недавнем прошлом на одной из встреч с избирателями перешел на нецензурную брань. После публикации скандального ролика в сети Савостьянов обвинил конкурентов, в том числе и подопечных Навального Любовь Соболь и Илью Яшина, в монтаже.

Однако, по мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, есть большая вероятность что «Умное голосование» не сработает. «Там же, там где протест будет достаточно велик, чтобы проиграл кандидат от „Единой России“, этот протест вполне может уйти вообще в неизвестного кандидата, которого даже „Умное голосование“ считает аутсайдером. Такова природа протеста. Он выталкивает наверх не того, кто занимает вторую позицию, а того, кто не вызывает отторжения у избирателей», — резюмировал Еловский.