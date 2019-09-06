Минэкономразвития ответило Мутко на критику Орешкина за равнодушие к жертвам паводка

Виталий Мутко внес минимальный вклад для помощи пострадавшим в Тулуне, считают в Минэкономразвития Фото: Илья Московец © URA.RU

В Министерстве экономического развития России заявили, что приложили немало усилий, чтобы выделить 500 миллионов рублей на поддержку предпринимателей, пострадавших от паводка в Тулуне. А вице-премьер России Витай Мутко, который ранее раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Орешкина, сделал минимальный вклад.

«Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 миллионов рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок», — приводит РБК слова представителя пресс-службы министерства. По его словам, большую поддержку оказали первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов и глава аппарата кабмина Константин Чуйченко, передает RT. «К сожалению, участие Мутко в этом вопросе было минимальным», — заявили в Минэкономразвития.

Как писало ранее «URA.RU», Мутко заявил, что Орешкин работает крайне неэффективно в ликвидации последствий паводка в Иркутской области. На встрече с пострадавшими от паводка предпринимателями вице-премьер отметил, что ни один владелец бизнеса еще не получил компенсаций, пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром пострадавшего от паводка города Тулуна, напоминает агентство Nation News.