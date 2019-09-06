В Пермском крае вспыхнул новый медицинский протест

Врачи в Губахе поддержали пермских коллег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врачи в городе Губаха (Пермский край) поддержали своих бастующих коллег из Перми и Нижнего Тагила. Видеообращение опубликовано в группе «Альянс врачей Пермского края». В нем сказано, что после реформы медучреждений условия труда хирургов губахинской больницы «стали невыносимыми».

«Нагрузка увеличилась в два раза, поскольку врачи вынуждены оказывать экстренную хирургическую помощь пациентам соседних городов Кизела и Гремячинска за ту же зарплату. Мы работаем на износ. Чтобы достойно существовать, нам приходится работать на две-три ставки, а мы так не хотим. Мы поддерживаем коллег из Перми и Нижнего Тагила, а также других городов», — заявил хирург губахинской горбольницы Михаил Калина.

Ранее о забастовке из-за мизерных зарплат и кадрового дефицита объявили врачи больницы №6 Перми. После этого министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова совместно с представителями прокуратуры выехала на встречу с руководством больницы. В министерстве опровергли факт забастовки и заявили, что ситуация находится под контролем. По данному факту планируется провести проверку.

Забастовки медиков проходят также в других российских регионах: Свердловской, Челябинской, Владимирской областях и Ставрополье. Поводом для них послужило массовое увольнение хирургов горбольницы №1 Нижнего Тагила.