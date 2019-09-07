Телеведущий Киселев анонсировал прибытие журналиста Вышинского в Москву

Когда Вышинского задержали, в России прошла акция в его поддержку
Руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский вылетает сегодня из Киева в Москву. Об этом рассказал генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве. Ждём с нетерпением», — приводит РИА «Новости» слова Киселева.
Ранее украинский суд освободил Вышинского из-под стражи, кроме того ему изменили меру пресечения с ареста на обязательство явиться в суд или к следователю по первому требованию, напоминает RT.
Вышинского задержали в мае 2018 года по подозрению в госизменене, поддержке республик Донбасса и в незаконном обороте оружия. Сам журналист вину отрицал и выражал благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку, писало «URA.RU».