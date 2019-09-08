Путин и Зеленский обсудили подготовку саммита «нормандской четверки»

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили подготовку саммита «нормандской четверки». Эту тему главы двух государств подняли во время телефонного разговора 7 сентября.
Во время переговоров стороны позитивно оценили обмен заключенными между Россией и Украиной, отметив, что этот шаг имеет большое значения для «нормализации и оздоровления двусторонних отношений», говорится на сайте Кремля.
Еще лидеры стран обсудили важность соблюдения режима прекращения огня, разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе, а также перспективы организации саммита «нормандской четверки». По мнению Путина, эту работу необходимо проделать так, чтобы встреча в таком «нормандском» формате реально способствовала выполнению достигнутых договоренностей.
Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35», как напоминает RT, состоялся 7 сентября. Зеленский лично встретил прилетевших из Москвы украинцев в киевском аэропорту Борисполь.