Песков не смог раскрыть секрет Путина о подготовке к дальним перелетам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, песков дмитрий, портрет
Пресс-секретарь сам хотел бы знать, как Путин готовится к длительным перелетамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, как Владимиру Путину удается выдержать частые длительные перелеты. Такое заявление пресс-секретарь сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Дмитрий Песков рассказал, что необходимо всегда держать себя в хорошей форме, чтобы быть готовым к таким поездкам. «Может быть, у него есть свои секреты, но мне об этом неизвестно», — добавил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, принимает ли Владимир Путин какие-то препараты, чтобы адаптироваться к смене часовых поясов.

За прошедшую неделю президент России посетил Монголию, Иркутскую область, Владивосток и космодром в Амурской области.

Ранее бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о питании Владимира Путина во время перелетов. По словам Федорушкина, президент часто обедает в самолете без аппетита. Однако медицинской каюты на «борту №1» нет, так как «Владимир Владимирович обладает прекрасным здоровьем».

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...