Песков не смог раскрыть секрет Путина о подготовке к дальним перелетам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, как Владимиру Путину удается выдержать частые длительные перелеты. Такое заявление пресс-секретарь сделал в эфире телеканала «Россия 1».
Дмитрий Песков рассказал, что необходимо всегда держать себя в хорошей форме, чтобы быть готовым к таким поездкам. «Может быть, у него есть свои секреты, но мне об этом неизвестно», — добавил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, принимает ли Владимир Путин какие-то препараты, чтобы адаптироваться к смене часовых поясов.
За прошедшую неделю президент России посетил Монголию, Иркутскую область, Владивосток и космодром в Амурской области.
Ранее бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о питании Владимира Путина во время перелетов. По словам Федорушкина, президент часто обедает в самолете без аппетита. Однако медицинской каюты на «борту №1» нет, так как «Владимир Владимирович обладает прекрасным здоровьем».