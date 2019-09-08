Избирком объявил первые официальные результаты довыборов в Тюменскую облдуму

Николай Руссу займет в региональном парламенте место Олега Чемезова Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Избирком Тюменской области объявил первые официальные результаты в довыбров в Тюменскую облдуму. Как ранее сообщало «URA.RU», место в региональном парламенте займет Николай Руссу, выдвинутый «Единой Россией».

По информации на сайте облизбиркома на данный момент обработано около 50% бюллетеней. Руссу набрал 46,5% голосов. На втором месте расположился Анатолий Княжев (КПРФ) с 27,3%. Результат Максима Карпикова («Справедливая Россия») — 13,3%, либерал-демократа Мурата Тулебаева — 12,7%.

Довыборы в региональный парламент прошли в единый день голосования 8 сентября. Место в тюменской облдуме стало вакантным после того как экс-депутат Олег Чемезов перешел на должность замгубернатора Свердловской области.