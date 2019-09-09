Экономист назвал условие для роста пенсий россиян

Новая пенсионная система не предлагает ничего кардинального, считает эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новая пенсионная система не даст должного эффекта, так как на увеличение пенсий могут повлиять только доходы граждан, а у большинства россиян низкий заработок. Таким мнением с «URA.RU» поделился проректор по развитию Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов.

«На самом деле новая пенсионная система ничего кардинального не предлагает и не вызовет интереса у россиян. Все источники, которые задействованы для существующей системы негосударственных пенсионных фондов, уже выбраны. И каких-то новых привлечений в предложенной системе мы не увидим», — считает Александр Сафонов. По его мнению, новая система не вызовет интереса россиян, а с увеличением числа лиц, участвующих в негосударственном пенсионном страховании, эффективность функционирования новой системы останется прежней.

«Новая пенсионная система никоим образом не увеличит объемы поступлений денежных средств в фонды государственного пенсионного страхования, так как все это зависит исключительно от доходов граждан. Поскольку у большинства граждан зарплаты низкие, и с этих денег хоть что-то накапливается, делать отчисления в негосударственный пенсионный фонд бессмысленно», — полагает эксперт.

Ранее стало известно о проекте Минфина РФ с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Проект подразумевает исключительно добровольный характер накоплений, его основным приоритетом является сохранение существующих накоплений граждан, пишет «Национальная служба новостей».