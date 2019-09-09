Шойгу ответил главе Пентагона: «Побудем пока ненормальными»

Россия все-таки останется «ненормальным» государством. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, отвечая на призыв главы Пентагона быть «нормальной страной» и разделять западные ценности.
«Трудно что-либо добавить, единственное, что хочу сказать — мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными», — приводит РИА «Новости» слова Шойгу, сказанные им после переговоров «2+2» Россия — Франция.
Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия вела себя как «более нормальная страна, разделяющая западные ценности». В качестве примера он назвал США, Францию и других союзников по НАТО, передает агентство Nation News. По его мнению, России нужно соответствовать нормам Запада, чтобы двигаться вперед, напоминает «