Киркоров оценил раскаяние Билана за «пьяный» концерт

Филипп Киркоров считает, что со временем все забудется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певец Филипп Киркоров поддержал Диму Билана, попавшего в скандал после выступления на Дне города в Самаре. Об этом Киркоров написал в комментариях под видео, в котором Билан приносит извинения зрителям.

«Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы», — заявил Киркоров. Певец отметил, что Билан поступил честно и благородно, принеся публичные извинения. По его словам, со временем все забудется.

Ранее жители Самары потребовали у местных властей извинений за выступление Димы Билана на Дне города в нетрезвом виде. Сам артист записал видео, в котором признался, что выпил перед выступлением коньяк, передает сайт argumenti.ru. Также певец извинился перед зрителями и пообещал вернуться в Самару с хорошим концертом. В поддержку Билана высказались шоумен Никита Джигурда и лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров.