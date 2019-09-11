У аэропорта дежурят пожарные и врачи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пассажирский самолет Airbus A330 (авиакомпания I-Fly), который вылетел из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Китай ночью 11 сентября, принял решение вернуться в аэропорт. По неподтвержденным данным, на борту сработал датчик.

Воздушное судно вылетело из Екатеринбурга в город Санья в 0:55. Почти сразу после взлета экипаж принял решение вернуться. Как сообщает портал Е1, на борту сработал датчик. Какой именно — не уточняется. при этом, судя по данным сервиса flightradar24, самолет кружит недалеко от города и не приземлился до сих пор.

По словам очевидцев, к воздушной гавани на большой скорости пронеслись пять пожарных машин и порядка десяти карет скорой помощи.

Дополнено: как сообщил «URA.RU» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских, рейс F7-9885 Екатеринбург-Санья совершил посадку в аэропорту Кольцово в 03:24. «С пассажирами работают представители авиакомпании», — добавил собеседник.