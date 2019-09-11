США подозревают Москву в убийстве гражданина Грузии в Берлине

Убийца из России дважды выстрелил в голову гражданину Грузии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США подозревают российские власти в подготовке убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник среди американских властей.

«Заявление о возможной причастности Москвы к убийству Хангошвили прозвучало впервые», — уточняет издание. При этом американский чиновник заявил, что документы киллеру могли выдать только российские власти, однако он не стал уточнять, кто должен нести ответственность за гибель гражданина Грузии.

Зелимхан Хангошвили был убит в берлинском парке 23 августа. Убийца подъехал к нему на велосипеде и дважды выстрелил ему в голову. Вскоре немецкие власти задержали 49-летнего россиянина, однако в Кремле сразу же заявили, что что Россия не связана с гибелью Хангошвили. В свою очередь западные СМИ подозревают, что киллер мог быть отправлен российскими спецслужбами.

По неподтвержденной информации, Хангошвили являлся одним из соратников лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева и президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова. В период чеченской войны Хангошвили руководил группой из 50-60 человек.