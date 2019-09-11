Названы самые популярные профессии у россиян предпенсионного возраста

Миллионы россиян из-за внедрения роботов могут лишиться работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Высоким спросом у российских предпенсионеров пользуются компетенции, связанные с программированием и IT-технологиями. Об этом заявила директор Академии WorldSkills Россия Светлана Крайчинская.

«Специалисты по электромонтажу осваивают модуль программирования, без которого уже невозможно работать на современном оборудовании. Преподаватели школ и вузов — веб-дизайн», — рассказала Крайчинская «Российской газете». Она уточнила, что далеко не все осваивают новую профессию «с нуля», есть среди предпенсионеров и те, что приходят за повышением квалификации.

Учить людей в возрасте по мировым стандартам начали еще в начале года. Профессиональное обучение и переобучение, в том числе и по программам WorldSkills, профинансировало государство.

Ранее сообщалось о росте числа безработных среди людей предпенсионного возраста. Доктор экономических наук Никита Кричевский заявил, что виной тому, что места на рынке занимает молодежь — сами предпенсионеры, передает телеканал 360.