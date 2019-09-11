Россияне рассказали о наиболее востребованных финансовых услугах

Самым популярными признаны зарплатные пластиковые карты Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Эксперты аналитического центра НАФИ выяснили, какие финансовые продукты пользуются высокой популярностью у жителей России. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

«Согласно результатам опроса, самыми популярными розничными финансовыми продуктами признаны пластиковые карты для получения заработной платы, пенсии и стипендии», — передает RT. Их используют свыше 70% россиян. Около трети опрошенных владеют дебетовыми картами, полученными при открытии счета в банке. Свыше 20% являются владельцами кредитных карт.

Исследование также показало, что россияне активно пользуются кредитными продуктами. Так, 22% опрошенных выплачивают потребительский кредит, ипотеку оформили 7% россиян, у 5% — кредит на автомобиль. А вот 12% населения вовсе не пользуются никакими финансовыми услугами.

Ранее агентство Nation News сообщало, что финансовые организации России получат право на 30-дневную блокировку карты своих клиентов без предупреждения. На это банки вынудили мошеннические схемы.