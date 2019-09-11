Тюменские власти объявили, когда полностью решат вопрос с сортировкой мусора в регионе

В 2020 году «ТЭО» решит в Тюменской области вопрос с сортировкой отходов Фото: Дмитрий Ткачук

новость из сюжета Национальные проекты

Вопрос с сортировкой отходов во всей Тюменской области полностью будет решен в 2020 году. Об этом заявил губернатор Александр Моор во время встречи с главой Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным. Тема будет закрыта после запуска мусоросортировочных заводов в Ишиме и Тобольске, которые строит единый регоператор по обращению с отходами «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО).

Кроме того, в регионе появится мусороперегрузочная станция. Все объекты (включая открытый в 2018 завод по сортировке мусора в Тюмени) позволят сортировать не менее 415 тыс. тонн отходов в год. «Задача регионального оператора в области — в соответствии со схемой потоков отходов направить на мусоросортировочные заводы все образованные в населенных пунктах области ТКО», — отметил Александр Моор.

Из бюджета области будет выделено 290 млн рублей на создание контейнерных площадок. До конца 2020 в регионе их дополнительно появится более 3600 штук. «Качество контейнерного парка и площадок во дворах — первое, что спрашивает с нас население. Это стартовый пункт после квартир и домов жителей, откуда начинается вся цепочка системы сбора, сортировки и переработки», — подчеркнул Кобылкин.

Также за счет областных средств, в течение двух лет будет рекультивирована свалка у деревни Посохова площадью 34,39 га. Еще одним этапом в реализации нацпроекта «Экология» стала расчистка Алебашевского озера, расположенного рядом с центром Тюмени. «ТЭО» уже начало работы и вывезло часть мусора. После окончания расчистки в Тюмени появится новая зона отдыха.

С 1 января 2019 года по всей России проходит мусорная реформа. Тюменская область одна из первых начала возводить объекты по обращению с отходами и выбрала регионального оператора.