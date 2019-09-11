Кремль сделал заявление для «URA.RU» об отставке советника Трампа, который угрожал России в Арктике

Увольнение Джона Болтона с поста советника президента США Дональда Трампа не изменит политику США в Арктике и расклад сил в этом регионе. Таким мнением с корреспондентом «URA.RU» поделился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Джон Болтон заявлял, что США нужно увеличить свой флот ледовых судов для круглогодичного присутствия в водах Арктики. Предполагалось, что главной целью этих кораблей будет противодействие России и Китаю в арктическом регионе.
«Ничего не поменяется. А что касается России — она как была великой арктической державой, так ею и останется — где бы господин Болтон не работал», — уточнил пресс-секретарь.
Вечером 10 сентября стало известно, что американский президент Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Болтона. По словам главы Белого дома, причиной стали разногласия по многим предложениям советника, передает RT.