ФСБ провела обыски и задержание в екатеринбургском госпитале ветеранов войн

В Свердловский областной психоневрологический госпиталь ветеранов войн нагрянули сотрудники УФСБ по Свердловской области. Задержан пресс-секретарь госпиталя Дмитрий Пономарев.
«Чекисты пришли сегодня утром. Сразу прошли к Пономареву, позже увезли его. Пономарева подозревают в получении какой-то взятки. Заместитель главного врача по хозяйственной части несколько часов водил их, показывал все, что просили, что-то из бумаг унесли с собой», — сообщил «URA.RU» работник госпиталя.
Редакция «URA.RU» дозвонилась до главного врача госпиталя Олега Забродина, который сказал, что не знает, в чем именно обвиняют Пономарева. В пресс-службе УФСБ пока воздерживаются от комментариев.
Ранее «URA.RU» писало, что ФСБ ведет расследования дела о продаже инвалидностей. Под следствием врач-офтальмолог госпиталя Светлана Косарева. По данным следствия, женщина вместе с сообщниками назначила как минимум 400 инвалидностей по зрению.