На фото Евгения Грабчака попали слушатели «школы губернаторов», о которых ранее не писали в СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента оперативного контроля Минэнерго Евгений Грабчак, выложивший фото с однокурсниками, раскрыл участников «школы губернаторов», об обучении которых не сообщали СМИ. Среди слушателей курсов оказался уральский вице-губернатор. Предлагаем нашим читателям «вычислить» его, за первый правильный ответ мы вручим приз.

Грабчак опубликовал в Instagram снимок со встречи участников программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва, которую также называют «школой губернаторов». Под фото чиновник похвастался, что некоторые его однокурсники победили на выборах глав регионов 8 сентября. Выставив фотографию, Грабчак случайно раскрыл личности всех слушателей третьего потока «губернаторской школы».

Кто из них — уральский вице-губернатор, об учебе которого нигде не писали? Подписывайтесь на наш telegram-канал http://t.me/uranews и отправляйте ответы пользователю @uranewsbot.

Ранее стало известно, что обучение по программе проходят зампред правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов, сенатор Ростислав Гольдштейн, избранный глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Забайкалья Александр Осипов и другие. Всего — около 70 человек.