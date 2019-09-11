Директор департамента оперативного контроля Минэнерго Евгений Грабчак, выложивший фото с однокурсниками, раскрыл участников «школы губернаторов», об обучении которых не сообщали СМИ. Среди слушателей курсов оказался уральский вице-губернатор. Предлагаем нашим читателям «вычислить» его, за первый правильный ответ мы вручим приз.
Грабчак опубликовал в Instagram снимок со встречи участников программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва, которую также называют «школой губернаторов». Под фото чиновник похвастался, что некоторые его однокурсники победили на выборах глав регионов 8 сентября. Выставив фотографию, Грабчак случайно раскрыл личности всех слушателей третьего потока «губернаторской школы».
Кто из них — уральский вице-губернатор, об учебе которого нигде не писали? Подписывайтесь на наш telegram-канал
Ранее стало известно, что обучение по программе проходят зампред правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов, сенатор Ростислав Гольдштейн, избранный глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Забайкалья Александр Осипов и другие. Всего — около 70 человек.