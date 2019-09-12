Банк, принадлежавший экс-сенатору Ямала, получит долги военных

По распоряжению правительства банк уже получил 100 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Промсвязьбанк, принадлежавший экс-сенатору Ямала Дмитрию Ананьеву, получит 40 млрд рублей кредитного портфеля оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил глава правления банка Петр Фрадков.

«Были выпущены соответствующие распоряжения правительства, по которым часть портфеля оборонно-промышленного комплекса переходила к нам», — цитирует Фрадкова «Интерфакс». Ранее уже было исполнено первое распоряжение, в результате чего Промсвязьбанк получил 100 млрд рублей кредитного портфеля.

Как писало «URA.RU», Промсвязьбанк заключил мировое соглашение с негосударственными пенсионными фондами НПФ «Будущее» и «Сафмар». Оба фонда должны разместить в банке два депозита общей суммой 20,9 млрд рублей на полгода под 5%.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы являлись учредителями Промсвязьбанка, у которого в 2017 году Центробанк отозвал лицензию. В 2018 году банк подал заявление в полицию на бывших совладельцев. После проверки было возбуждено уголовное дело о «противоправной деятельности». Самый крупный иск против Ананьевых составляет 282 млрд рублей.

В сентябре Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Совета Федерации от Ямала Дмитрия Ананьева и его брата Алексея. Их обвиняют в растрате более чем 100 млрд рублей.