Стало известно, за что задержали пресс-секретаря екатеринбургского госпиталя ветеранов войн

Стала известна причина задержания сотрудниками ФСБ пресс-секретаря Свердловского областного психоневрологического госпиталя ветеранов войн Дмитрия Пономарева. Операция 11 сентября прошла в рамках расследования дела о «мертвых душах».
«Несколько лет назад пресс-секретарь госпиталя Пономарев фиктивно оформил на должность помощника пресс-секретаря и организатора культмассовой работы своего знакомого, который на работе не появлялся. Зарплату этот человек и Пономарев делили пополам», — рассказал «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
Известно, что Пономарев во всем признался, написал явку с повинной, и его дело будет рассматриваться в суде в особом порядке. Пономарева отпустили домой под подписку о невыезде. По данным инсайдера, Пономарев уже написал в госпитале заявление об увольнении по собственному желанию.
Ранее «URA.RU» писало, что 11 сентября в госпиталь нагрянули сотрудники УФСБ по Свердловской области. Был задержан Пономарев, проведена выемка документов.