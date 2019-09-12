В Кургане нашли причину массового закрытия сельских магазинов

Массовое закрытие сельских магазинов произошло из-за внедрения онлайн-касс. В результате жители деревень испытывают трудности с покупкой товаров первой необходимости. Так считает депутат Курганской областной думы Игорь Меньшиков.
«Уже сейчас в деревнях вызывают такси, и человек со списком едет в другое село за продуктами», — заявил Меньшиков. Он привел данные за август, согласно которым малый бизнес резко пошел в минус: «В целом Курганская область упала на 7,8%. За год количество предприятий МСП уменьшилось почти на 1800». Еще полгода назад в Зауралье отмечалось снижение всего на 2%.
Большинство сельских магазинов работают по единому налогу на вмененный доход, платят фиксированную сумму, которая не зависит от выручки. «Но их все равно обязали применять контрольно-кассовую технику, которая привела к увеличению косвенных расходов», — заявил парламентарий. По его данным, установка такой техники обошлась каждой торговой точке в 40-45 тысяч рублей, а последующее обслуживание — 20-25 тысяч в год: «Это существенно для предприятий из сельской местности». По этой же причине наблюдается значительный отток предпринимателей с центрального рынка Кургана.
«Онлайн-кассы, конечно, нужны. Но пока мы выстраиваем кому-то очередной бизнес — тем, кто эти кассы обслуживает и производит», — поддержал своего коллегу депутат Курганской областной думы Владимир Остапенко. Зауральские депутаты подготовят предложения к депутатам Госдумы по изменению законодательства.