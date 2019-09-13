Глава татарской диаспоры в Тюмени вместе с сыном объявлен в розыск

СК РФ обвиняет Нуруллу Сатарова в даче взятки должностному лицу
Президент конгресса татар Тюменской области Нурулла Саттаров объявлен в розыск. Об этом «URA.RU» сообщили в управлении СК РФ республики Калмыкия. Кроме того, силовики разыскивают сына главы конгресса Марата Саттарова.
По данным следствия, Саттаров-старший обвиняется в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Его сына разыскивают по подозрению в неуплате налогов. «В ходе расследования подозреваемые скрылись, они объявлены в розыск», — заявили в управлении СКР, попросив содействия в поиске Саттаровых. Другие подробности дела не сообщаются.
Получить оперативный комментарий в офисе конгресса татар не удалось — там не взяли трубку. Не ответили на звонки и в Центре татарской культуры Тюменской области.