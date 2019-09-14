Президент США Трамп назвал имя своего «любимого диктатора»

Своим «любимым диктатором» Дональд Трамп считает лидера Египта Фото: depositphotos.com

Американский президент Дональд Трамп назвал главу Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси своим «любимым диктатором».

«Перед встречей с ас-Сиси Трамп в присутствии американских и египетских чиновников громко и довольно отчетливо спросил: „Где мой любимый диктатор?“. Несколько человек, находившихся в зале в тот момент, подтвердили нам, что они слышали вопрос Трампа», — отмечает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник. Журналисты утверждают, что реплика Трампа якобы носила ироничный и подчеркнуто несерьезный характер.

В конце июня Трамп заявил, что в рамках саммита G20 («Большой двадцатки»), который проходил в японской Осаке, он провел двусторонние встречи с «президентами, премьерами и диктаторами». «Я провел много дней в Японии. Там я встретился почти с каждым лидером, я встретился с президентами, премьерами и диктаторами», — рассказывал американский лидер журналистам. При этом американский лидер тогда не стал конкретизировать, кого именно он имеет в виду под «диктаторами».