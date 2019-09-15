Россия сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом

Газ в ЕС через Украину без заключения газового контракта с Киевом Россия сможет поставлять уже в 2020 году. Это связано с тем, что Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества внедрить в свое законодательство европейские энергетические нормы.
«Оператор украинской газотранспортной системы будет обязан даже при отсутствии контракта выставлять на аукцион свои транзитные мощности», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейском энергетическом секторе. Приобретать транзитные мощности для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок будет «Газпром».
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Ранее сообщалось, что Киев при заключении очередного договора намерен требовать у «Газпрома» компенсации потерь.