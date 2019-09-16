Суд вынес приговор по громкому делу экс-чиновника Тюмени

Суд запретил Сергею Польянову работать чиновником Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывший глава управы Центрального административного округа (ЦАО) Тюмени Сергей Польянов на 4 года лишен права занимать госдолжности. Такое решение 16 сентября вынес Центральный районный суд, передает с места событий корреспондент «URA.RU». Бывшего чиновника осудили за злоупотребление полномочиями, хотя изначально подозревали в получении взятки.

Судья также назначил штраф в размере 300 тысяч рублей, но он был отменен в связи с истечением срока давности преступления. Суд учел положительные характеристики Польянова, а также то, что он сам пришел к силовикам и раскаялся в содеянном. Экс-чиновник был участником боевых действий и заботится о пожилой матери.

По версии обвинения, в 2016 году Польянов помог компании «Трасса» получить контракт на благоустройство дворов, а также заставил конкурента — фирму «Перестройка» — сняться с торгов. Ранее экс-главу также подозревали в получении пяти взяток на общую сумму 190 тысяч рублей, но прокуратура сняла это обвинение, а суд переквалифицировал дело. Тем не менее, по словам судьи, Польянов получил от руководства «Трассы» 88 тысяч рублей, которые потратил на нужды управы. Экс-чиновник заявил, что эти деньги он просил на празднование Дня пожилого человека и проведение новогоднего корпоратива.

«Удовлетворена тем, что доводы защиты были приняты во внимание», — после приговора заявила адвокат Рузиля Саитова. На вопрос будут ли обжаловать решение суда, не ответила. Сам Польянов отказался от комментариев.

В своем последнем слове 2 сентября он просил оставить его на свободе. Максимальное наказание, которое ему грозило после снятия обвинений в получении взятки — четыре года тюрьмы.