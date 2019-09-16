Бюджет Ямала станет рекордным

Последние изменения в законе о бюджете произошли в марте 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доход бюджета Ямала по итогам 2019 года должен вырасти на 20 млрд рублей и достичь рекордных 215 млрд рублей. Такие изменения глава округа Дмитрий Артюхов предлагает внести в закон «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Проект изменений появился на сайте правительства ЯНАО.

В изначальном варианте документа указано, что доход окружного бюджета по итогам года достигнет 175 млрд рублей. В марте доходы выросли на 20 млрд рублей — до 195 млрд рублей. Теперь же эти показатели предлагается вновь исправить. «В пункте 1 цифры „195 665 803“ [тыс. рублей] заменить цифрами „215 290 373“ [тыс. рублей]», — говорится в проекте закона. Аналогичные изменения предлагается сделать и в расходной части казны. В частности, на четыре миллиарда (до 21 млрд рублей в 2019 году) увеличатся траты на инвестиционную программу в объекты капитального строительства собственности округа и на субсидии муниципальным бюджетам. Бюджет в 2019 году на Ямале сбалансированный.

Также в законопроекте предусматривается, что доходы в 2020 году достигнут 182 млрд рублей, а в 2021 год — 190 млрд рублей. Теперь изменения в закон о бюджете должны одобрить депутаты окружного Заксобрания.

В пресс-службе окружного правительства обещали позже прокомментировать, за счет чего выросли доходы и куда направят деньги.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2018 году доход ямальского бюджета составил 212 млрд рублей, что на тот момент стало рекордом. Основную прибыль в казну Ямала принесли нефтегазовые компании. В итоге профицит бюджета составил 45,2 млрд рублей. Непотраченные сверхдоходы власти решили преобразовать в «подушку безопасности».