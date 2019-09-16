В Тюмени назвали возможного преемника главы татарской диаспоры, объявленного в розыск

СК РФ в Калмыкии объявил Нуруллу Саттаров в розыск по подозрению в даче взятки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский бизнесмен Ринат Насыров (владеет, в частности, ПК «Молоко») может возглавить конгресс татар Тюменской области. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Предыдущий глава национального объединения Нурулла Саттаров вместе со своим сыном Маратом был объявлен силовиками в розыск.

«Насыров стал все чаще появляться на публике, так что можно сказать, что он может претендовать на кресло президента конгресса. Но сделать ему это будет нелегко, потому что около года назад он со скандалом (назвал конгресс „отстоем“, после того как его члены проголосовали против изучения татарского языка в школах — прим. ред.) покинул объединение», — рассказал инсайдер. Связаться с Насыровым агентству не удалось. В приемной конгресса татар не ответили на звонок.

По словам источника, известие о розыске Саттарова, которого подозревают в даче крупной взятки, в диаспоре восприняли неоднозначно. «С одной стороны, Саттаров спонсировал несколько благотворительных проектов — и это, конечно, удар. С другой — знающие люди говорят, что преступление, в котором его обвиняют, могло быть», — отметил он.

Экс-депутат гордумы Тюмени, один из разработчиков Стратегии сибирских татар Динар Абукин также добавил, что в обществе ходят разные слухи о возможном преступлении Саттарова. «По моему мнению, нужно дождаться официальной информации от следствия», — заявил он.

Саттаровы были объявлены в розыск управлением СК РФ в Калмыкии. Саттаров-младший, в отличие от своего отца, обвиняется в уклонении от неуплаты налогов. По версии источника, подозреваемые предполагали, что их будут преследовать, и успели скрыться за границей.