Глава ЦПКиО Маяковского признался, что неспособен управлять ценами в парке

Депутаты гордумы Екатеринбурга считают, что парк «умирает» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

И.о. директора ЦПКиО Маяковского в Екатеринбурге Михаил Юланов на отчете перед депутатами гордумы заявил, что не может повлиять на работающие в парке киоски с едой и напитками, которые завышают цены. Управленец сообщил, что руководство зоны отдыха призывает предпринимателей снижать ценники, но они не прислушиваются к рекомендациям.

«На собраниях мы рекомендуем предпринимателям устанавливать приемлемые цены, чтобы они не были выше общегородских. Но мы не можем повлиять. С теми, кто сильно завышает, стараемся не продлевать договор на следующий год», — сказал Юланов на общем заседании комиссий по местному самоуправлению и муниципальной собственности.

Во время заседания Юланова также спросили, сколько человек посещают парк в год и сколько денег они тратят во время прогулок. Он неуверенно назвал цифру в 5,6 млн посетителей и добавил, что каждый человек тратит в среднем 550 рублей. Депутат Константин Киселев заметил, что сам парк в конечном итоге получает с каждого посещения только 15 рублей. «На данный момент парк работает неэффективно», — ответил Юланов.

На заседании и. о. директора не смог даже рассказать, в чем заключается новая концепция парка Маяковского, которую уже около года разрабатывает мэрия.

С 2015 по 2019 год парком Маяковского руководил боевой генерал Роман Шадрин. Он запомнился горожанам множеством скандальных идей по благоустройству ЦПКиО. После отставки Шадрина и. о. директора был назначен его бывший зам — выходец из структур МВД и ФСИН Михаил Юланов. Источники «URA.RU» сообщали, что городская власть продолжает поиски нового управленца.