Губернатор Решетников поручил проверить две трети пермяков

Губернатор Максим Решетников поручил минздраву провести диспансеризацию Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Губернатор Пермского края Максим Решетников поставил задачу краевому минздраву провести диспансеризацию и профосмотры более полутора миллиона пермяков, сообщает корреспондент «URA.RU». Глава Прикамья заявил об этом во время заседания регионального правительства, посвященного вопросам здравоохранения.

«В этом году всеми видами профосмотра и диспансеризацией должно быть охвачено более одного миллиона человек, почти 39% всего населения. <….> Объем диспансеризации в следующем году должен достигнуть 1,6 миллиона человек, увеличиться на 60%», — заявил Решетников во время заседания правительства по реализации нацпроекта «Здравоохранение». Он отметил, что диспансеризация должна быть не для отчетности, а проводиться реально.

По данным минздрава, диспансеризацию в этом году прошло около 280 тысяч прикамцев, еще 338 тысяч несовершеннолетних — профосмотры. Узнать, где и в какое время можно пройти диспансеризацию, пермяки смогут на региональном портале медицинских услуг. Для этого в ближайшее время там должна появиться функция подбора нужной поликлиники с привязкой к адресу пациента.