В Екатеринбурге горят цеха металлургического завода

Возогорание произошло в цехе холодного проката
В Екатеринбурге произошло возгорание на заводе ВИЗ-Сталь. На место происшествия направлены пожарные расчеты, сообщает корреспондент «URA.RU».
«Зафиксировано возгорание станков в цехе холодного проката (ЦХП). Для свободного проезда пожарных машин открыты две заводские проходные на улицах Толедова и Металлургов», — сообщили «URA.RU» на заводе.
В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что на тревожное сообщение выехали пожарные расчеты, подробная информация будет позже.