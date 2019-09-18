17 сентября 2019

В Екатеринбурге горят цеха металлургического завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Возогорание произошло в цехе холодного прокатаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге произошло возгорание на заводе ВИЗ-Сталь. На место происшествия направлены пожарные расчеты, сообщает корреспондент «URA.RU».

«Зафиксировано возгорание станков в цехе холодного проката (ЦХП). Для свободного проезда пожарных машин открыты две заводские проходные на улицах Толедова и Металлургов», — сообщили «URA.RU» на заводе.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что на тревожное сообщение выехали пожарные расчеты, подробная информация будет позже.

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