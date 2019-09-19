Уралец разобрал тепловоз на металлолом

600 килограммов запчастей украл житель Челябинской области Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Октябрьском в Челябинской области задержали мужчину, похитившего 600 килограммов запчастей с тепловоза. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Мужчина похитил запчасти с неисправного тепловоза и попытался вывезти их в своей легковой машине. Местного жителя задержал участковый, который остановил его для проверки документов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). «В полиции рассказали о том, что, если бы тепловоз был на ходу, мужчине приписали бы экстремизм», — сообщает «АиФ-Челябинск».

Ранее в другом уральском регионе, ЯНАО, появились объявления с просьбой поделиться координатами заброшенных буровых установок. Некий предприниматель хотел собирать металлолом и оборудование на месте бывших разработок.