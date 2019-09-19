В пермском заксобрании назвали причину внезапной смерти депутата

Причиной смерти Александра Шалаева назван инфаркт Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Установлена причина внезапной смерти депутата законодательного собрания Прикамья Александра Шалаева. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе краевого парламента.

«По данным судмедэкспертизы, смерть наступила в результате инфаркта», — указали в пресс-службе.

Гражданская панихида и похороны депутата Александра Шалаева пройдут в пятницу, 20 сентября, в Соликамске. Александр Шалаев скончался в минувший вторник. Сразу после заседания комитета по социальной политике он отправился в кафе «Хуторок», расположенное напротив законодательного собрания. Там ему внезапно стало плохо.

Шалаев родился 26 марта 1966 года в Березниках. С 2006 года являлся председателем первичной профсоюзной организации ОАО «Сильвинит». В сентябре 2016 года он был избран депутатом краевого парламента по одномандатному округу №13.