В Кургане жители ветхих домов годами не могут получить компенсации

В мэрии нет денег на выплаты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители аварийных домов в Кургане, которым по суду положена компенсация, ждут выплат годами. Это подтвердили в мэрии в ответ на запрос «URA.RU».

«По состоянию на 1 сентября 2019 года на исполнении в департаменте финансов и имущества администрации города Кургана находится 66 заявлений на выплату денежного эквивалента стоимости жилого помещения. Необходимая сумма на эти выплаты составляет 81,8 млн рублей. В 2018 году было исполнено 26 заявлений», — сообщили в пресс-службе мэрии. Как уточнил юрист Петр Волосников, ранее пожаловавшийся на ситуацию, по его данным выплаты получили пока лишь те жители, в отношении которых суд вынес решение в 2013 году. «В следующем году только 2014 год», — добавил он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что подопечная Волосникова — пенсионерка с ул. Челябинской — через суд потребовала компенсацию за свое аварийное жилье. Требование было удовлетворено еще в 2016 году, однако деньги она до сих пор не получила, зато получила уведомление о сносе жилья и требование освободить квартиру.