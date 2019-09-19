Регион УрФО оказался в лидерах по заболеваемости детей

В среднем по России дети до 14 лет болеют чаще, чем два раза за год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ оказался в числе регионов с самой высокой заболеваемостью среди детей до 14 лет. Помимо ЯНАО, в список регионов-лидеров рейтинга вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Карелия, где в прошлом году дети болели в среднем чаще, чем три раза.

В 2018 году в Архангельской области было зафиксировано 335,7 тысячи случаев заболеваний на 100 тысяч детского населения, в Карелии — 339,6 тысячи случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе — 323,2 тысячи, в Чукотском автономном округе — 322 тысячи, передает News.ru со ссылкой на доклад министерства здравоохранения.

Наименьшие цифры по заболеваемости специалисты зафиксировали на Северном Кавказе. Так, в Чечне этот показатель составил 59,1 тысячи заболеваний, в Кабардино-Балкарии — 115,4 тысячи. В Тыве на 100 тысяч детского населения приходится 121,9 тысячи болезней. В целом по стране в 2018 году заболеваемость составила 220,5 тысяч случаев.